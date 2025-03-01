Eyalette aşırı sağcı AfD’ye (Almanya için Alternatif) yüzde 35 oranında oy çıkınca, birçok Alman tatilci, "Paramız bu eyaletteki aşırıları daha da güçlendirmesin“ diyerek, tatillerini iptal etmeye başladı.

AFD’YE OY VERİLMESİNE TEPKİ

AfD’nin yüzde 54 oy aldığı Ahlbeck ile yine yüksek oy çıkan Gnoien gibi tatil yerlerindeki rezervasyonlar iptal ediliyor.

Aynı şekilde Rügen Adası’ndan da uzak durmak isteyen çok sayıda tatilci var. Alman Oteller ve Restoranlar Birliği (Dehoga) iptal dalgasını doğruladı. Dehoga, "Üyelerimizden hergün AfD yüzünden bir çok iptal geldiğini doğrulayabilirim“ dedi.

Almanlar, Baltık Denizi’ne gidip tatil yapmanın büyük oranda AfD’ye maddi destek anlamına geldiği yorumları yapıyor. Bölgedeki tüm turizm sektörünün bundan etkilendiği belirtiliyor. Tatilcilerin, Baltık Denizi’nde AfD’nin kazanmadığı başka bölgelere kaydığı açıklandı.