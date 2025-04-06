Trump tarifelerinden etkilenen Almanya, ABD'de bulunan 1.200 ton altın rezervlerini geri çekmeyi değerlendiriyor.

Almanya merkezli Bild gazetesinde yer alan habere göre, Washington’un ekonomik güvenilirliği konusundaki artan şüpheler, Almanya'yı denizaşırı hesaplarını yeniden değerlendirmeye itti.

New York Federal Rezerv Bankası’ndaki 1200 tonluk rezervin toplam değeri 113 milyar euroyu aşıyor. Bu altınlar, Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip olan Almanya'ya için büyük önem taşıyor.

TRUMP TEHDİDİNE ALTIN DAYANMADI

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU/CSU) üst düzey isimler, rezervin Frankfurt veya başka bir Avrupa kentindeki kasalara taşınmasını öneriyor.

Almanya bugüne dek rezervlerinin bir kısmını ABD’de tutmayı, kriz anlarında dolar likiditesine hızla ulaşmak açısından mantıklı buluyordu.

Ancak Bild'in yazdığına göre, Washington’un tarifelerle ilgili son adımlarının bu stratejiyi artık güvenli olmaktan çıkardı.

Bild’e konuşan kaynaklara göre bu fikir, Donald Trump’ın saldırgan ticaret politikaları nedeniyle öncelik kazandı. Ticaret savaşını başlatan Trump’ın 2 Nisan’da Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri koyarak durumu çok daha tehlikeli bir hale getirmesi, Berlin'in güvenini daha da yıprattı.

MERKEZ BANKASI SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Trump’ın yeni tarifelerine göre ithal ürünlere yüzde 10 temel vergi getirilecek. Bu oran Çin için yüzde 34, Vietnam için yüzde 46, AB ülkeleri içinse yüzde 20 olarak belirlendi.

Bild’in sorularını yanıtlayan Almanya Merkez Bankası Bundesbank ise rezervlerin güvenliğinden endişe etmediklerini açıkladı.

Banka “New York’taki Federal Rezerv Bankası'nın altınlarımız için güvenilir ve emin bir ortak olduğundan hiçbir şüphemiz yok” dedi.