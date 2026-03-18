Almanya genelinde bahçe atıklarının yakılması, 2015 yılından bu yana Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Yasası (KrWG) kapsamında prensipte yasaklanmış olsa da, yerel yönetimlerin tanıdığı geçici istisnaların süresi dolmak üzere. Birçok eyalet ve belediyede sadece 31 Mart'a (bazı bölgelerde 15 Nisan'a) kadar izin verilen bu uygulama, Nisan ayından itibaren yerini ağır para cezalarına ve çevre dostu kompost zorunluluğuna bırakıyor.

Şu an içinde bulunduğumuz mart ayının son günleri, odun ve bahçe atığı yakmak isteyenler için son fırsat. Örneğin, Saksonya-Anhalt eyaletindeki birçok belediye yakma işlemine sadece 31 Mart'a kadar izin veriyor. Bu tarihten sonra ateş yakan bahçe sahipleri, hem komşularının şikayetleriyle hem de ciddi para cezalarıyla yüzleşmek zorunda kalacak.

2029'DA TAMAMEN YASAK

Almanya genelinde yerel yönetimler düzenlemelerini her geçen yıl daha da sıkılaştırıyor. Bunun en net örneği Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden geldi.

Eyalet Bakanı Dr. Till Backhaus, federal atık yönetimi düzenlemelerine tam uyum sağlamak ve iklimi korumak amacıyla 1 Ocak 2029'dan itibaren bahçe atıklarının yakılmasını hiçbir istisna olmaksızın tamamen yasakladıklarını duyurdu.

Uzmanlar ve çevre bakanlıkları, bahçe ateşlerinin sadece havayı zehirlemekle kalmadığını, aynı zamanda modern "döngüsel ekonomi" modellerinin temelini oluşturan değerli kompost hammaddesini de yok ettiğini belirtiyor. Toprağa karışarak gübreye dönüşmesi gereken biyojenik kaynaklar, ateş yoluyla kelimenin tam anlamıyla havaya uçup gidiyor.

Belediyesinin veya ilçesinin yönetmeliklerinden emin olmayan vatandaşlar için yasal alternatifler oldukça net:

Bahçenin uygun bir köşesinde kompostlama yapmak (havayı kirletmek yerine değerli ve ücretsiz gübre üretir).

Belediyelerin sağladığı organik atık kutularını kullanmak.

Atıkları yerel geri dönüşüm merkezlerine veya belediye kompostlama alanlarına teslim etmek.