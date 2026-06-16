Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi marjında bir araya gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi dikkat çeken anlara sahne oldu.
Başbakan Merz, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 14 Haziran'da 80 yaşına giren ABD Başkanı Trump’ın geçmiş yaş gününü kutladı.
İki liderin zirvedeki görüntüleri basına yansırken, Merz paylaşımında Trump'a takdim ettiği hediyenin fotoğraflarına da yer verdi.
Almanya Başbakanı Merz, gerçekleştirdiği görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'a özel bir hediye sundu. Merz, Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olmasına atıfta bulunarak, arkasında 'TRUMP' ve '47' numarası yazılı olan Almanya Milli Takımı formasını hediye ettiği anların karelerini paylaştı.
Sanal medya hesabından liderlerin zirvedeki anlarını ve hediye edilen formanın fotoğraflarını yayımlayan Merz, paylaşımında bir mesaja da yer verdi.
Friedrich Merz, formayı takdim ettiği anlara ilişkin görselleri, “Geçmiş 80'inci yaş gününüz kutlu olsun Sayın Başkan. Ne de olsa aynı takımdayız” notuyla aktardı.