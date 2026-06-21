Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve başlamasının ardından kendisine yönelik hakaretler nedeniyle herhangi bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı. Vatandaşlarla hükümetin Açık Kapı Günü etkinliğinde bir araya gelen Merz, siyasetçilere hakareti düzenleyen Alman Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin yeniden tartışılmasına açık olduğunu ifade etti.

Daha önce bazı durumlarda yargı yoluna başvurduğunu ancak artık bu yöntemi tercih etmediğini belirten Merz, birçok hakaret vakasının savcılıklar tarafından doğrudan soruşturulduğunu ve dosya sayısının kendisini de şaşırttığını söyledi.

Kendisine yönelik eleştirilere karşı aşırı hassas olmadığını vurgulayan Merz, “Birisi bana ‘aptal’ diyorsa bırakın söylesin. Ben buna katılmıyorum ancak bu tek başına suç oluşturmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ifade özgürlüğü ile devlet kurumlarının itibarının korunması arasında bir denge kurulması gerektiğini belirterek, devlet makamlarının hedef alınmasının demokrasiye zarar verebileceğini savundu. Sosyal medyanın siyasi dil üzerindeki etkisine de değinen Başbakan, dijital platformlarda da günlük hayattaki saygı kurallarının geçerli olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Heilbronn Savcılığı'nda Merz'e yönelik hakaret iddialarıyla ilgili Alman Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında yürütülen çok sayıda soruşturma bulunuyor. Facebook'ta kullanılan “Lügenfritz” (Yalancı Fritz) ifadesi nedeniyle bir yerel mahkeme tarafından yüksek miktarda para cezası verildiği de hatırlatıldı.

Siyasetçilere yönelik hakaret, iftira ve karalama suçlarını kapsayan 188. madde, Almanya'da aşırı sağcılık ve nefret suçlarıyla mücadele amacıyla 2021 yılında daha da ağırlaştırılmıştı. Merz'in açıklamaları, söz konusu düzenlemenin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.