Berlin'de düzenlenen Maccabiah Oyunları'nda Almanya'yı temsil eden Yahudi sporcular onuruna verilen resepsiyonda konuşan Merz, Alman Haber Ajansı DPA'nın aktardığı ifadelerinde, Almanya'nın geçmişten gelen sorumluluğunun İslam ülkelerinden gelenler dahil tüm göçmenler için tartışmasız bir şart olduğunu vurguladı ve bu ilkeyi benimsemeyenlerin ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini kaydetti.

"YENİ NESİLLER BU SORUMLULUĞI TAŞIMAK ZORUNDA"

Merz'in bu sert çıkışı, sporcuların Almanya sokaklarında ve kamusal alanlarda güvenlik kaygısıyla Davut Yıldızı taşıyan formalarını giymekten çekindiklerini iletmesi üzerine gerçekleşti. Konuşmasında eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'in İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen 6 milyon Yahudi'ye ilişkin konuşmasını hatırlatan Başbakan Merz, yeni nesillerin bizzat suçlu olmasalar dahi bu mirasın sorumluluğunu taşımak zorunda olduklarını, aynı kuralın sonradan ülkeye yerleşen tüm göçmen toplulukları için de bağlayıcı nitelik taşıdığını dile getirdi.

KARŞILIKLI NEFRET VAKALARI ARTTI

Açıklamalar, ülkede hem antisemitizm hem de Müslüman karşıtı nefret vakalarının zirve yaptığı gergin bir atmosferde geldi. Resmi izleme raporlarına göre Berlin'de 2025 yılında 2 binden fazla Yahudi karşıtı taciz ve şiddet olayı kayıtlara geçerken, İslamofobi ve Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele İttifakı'nın (CLAIM) verileri de aynı yıl Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırıların yüzde 33 artışla 4 bin barajını aştığını ortaya koydu.

Karşılıklı nefret söylemleri ve toplumsal kutuplaşmanın tırmandığı bir ortamda Merz'in göçmenleri doğrudan hedef alan bu çıkışı hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda derin yankı uyandırdı.