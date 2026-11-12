Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılması muhtemel barış görüşmelerinde Avrupa ülkelerinin de söz sahibi olması gerektiğini savunuyor. Avrupa'nın müzakere sürecinde ortak bir tutum sergilemesinin önemine dikkat çeken Zelenskiy, ülkelerin tek tek masaya oturması yerine ortak bir temsilci üzerinde uzlaşmasını önerdi.

'AVRUPA'NIN AĞIRLIĞI KORUNMALI'

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek görüşmelerde çok sayıda temsilcinin bulunmasının mümkün olmadığını belirtirken, Avrupa'nın görüşmelerdeki ağırlığının korunması gerektiğini vurguladı.

‘AVRUPA MÜZAKERE MASASINDA YER ALMALI’

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Avrupa'nın süreç dışında bırakılmasına karşı çıkan liderler arasında yer aldı. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi öncesinde konuşan Merz, Abu Dabi'de gerçekleştirilen temaslardan olumlu sinyaller aldıklarını ancak kalıcı barış için önlerinde uzun bir yol bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in Moskova temaslarının ardından yapılması beklenen görüşmelere değinen Merz, Putin'in ortak müzakereleri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

‘MASAYA AVRUPALILAR, AMERİKALILAR VE RUSYA OTURMALI’

Merz, müzakere masasının nasıl şekillenmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle Rus hükümetinin, Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) artık ortak görüşmeler yapılmasını kabul etmesini bekliyorum. Masada Ukrayna oturmalı, Avrupalılar oturmalı, Amerikalılar oturmalı ve elbette Rusya. Ondan sonra bu konuda görüşme yapma imkanı var."

AVRUPA'NIN TEMSİLİ İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Merz, Avrupa Birliği'nin görüşmelerde nasıl temsil edileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir model bulunmadığını belirtti. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu beşli grubun yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki E3 formatının da değerlendirilebileceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı, temsilcinin tek bir kişi olup olmamasından ziyade Rusya'nın müzakere masasına oturmayı kabul etmesinin önemli olduğunu söyledi.

MOSKOVA AVRUPA'NIN KATILIMINA KAPIYI KAPATIYOR

Avrupa'nın müzakerelere dahil olma isteğine Rusya cephesinden ise itiraz geliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılmasına yönelik askeri hazırlıklarını sert sözlerle eleştirmişti.

Abu Dabi'de yapılması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna görüşmeleri öncesinde Avrupa'nın askeri faaliyetlerine tepki gösteren Zaharova, Ukrayna'ya konuşlandırılacak yabancı birliklerin Rus ordusu açısından meşru hedef olacağını savunmuştu. Zaharova, Avrupalıların müzakere masasında yer almasına da karşı çıkmıştı.