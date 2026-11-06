Almanya'da sınır dışı edilen yabancıların sayısı bu yıl azalırken Türkiye'ye gönderilenlerin sayısında artış yaşandı. 2026'nın ocak-eylül döneminde Almanya'dan sınır dışı edilen 14 bin 324 kişinin 2 bin 25'ini Türk vatandaşları oluşturdu. Böylece Türkiye, Almanya'nın en fazla sınır dışı işlemi gerçekleştirdiği ülke oldu.

Artı49'un aktardığı bilgilere göre, Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk dokuz ayında toplam 14 bin 324 kişi ülkeden sınır dışı edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 17 bin 651 kişiye kıyasla yüzde 18,9 geriledi.

Türkiye'yi 883 kişiyle Gürcistan, 629 kişiyle Cezayir takip etti. Genel sınır dışı işlemlerinde düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'ye gönderilenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre arttığı belirtildi.

İLTİCA BAŞVURULARINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Almanya'da sınır dışı işlemlerindeki gerilemede iltica başvurularının azalması etkili oldu. 2026'nın ilk altı ayında ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı 39 bin 646'ya düştü. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 72 bin 818 olarak kaydedilmişti.

Başvurulardaki düşüş, Almanya'nın diğer Avrupa Birliği ülkelerine yönelik geri kabul taleplerine de yansıdı. Fransa'ya gönderilenlerin sayısı 842'den 481'e gerilerken, İspanya bu yıl en fazla sınır dışı işlemi gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında yer almadı.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER ARTTI

Zorunlu sınır dışı işlemleri azalırken devlet desteğiyle gönüllü olarak Almanya'dan ayrılanların sayısı yükseldi. REAG/GARP programından yararlanarak 2025'in ilk dokuz ayında 12 bin 263 kişi ülkeden ayrılmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise gönüllü dönüş yapanların sayısı 14 bin 140'a ulaştı.

1.500'DEN FAZLA ÇOCUK SINIR DIŞI EDİLDİ

Federal Hükümetin verilerine göre, 2026'nın ilk dokuz ayında Almanya'dan sınır dışı edilenler arasında 1.500'den fazla çocuk ve 380 genç de bulunuyor. Aynı dönemde günlük ortalama 52 kişi ülkeden gönderildi.

Yılbaşından bu yana Suriye'ye 6, Afganistan'a 200'den fazla, İran'a ise 3 kişi sınır dışı edildi. Afganistan'a gönderilenlerin büyük bölümünün Almanya'da suç işlediği bildirildi.