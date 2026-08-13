Almanya'da hükümet, çocukların gelecekteki özel emeklilik süreçleri için birikim yapmasını kolaylaştırmayı amaçlayan "erken başlangıç emekliliği" (Frühstartrente) düzenlemesini Bakanlar Kurulunda onayladı.

Düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunan Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yeni sistemin çocuklara erken yaşta bir başlangıç sermayesi sunacağını belirterek, bu adımın fırsat eşitliği ve güçlü bir emeklilik yapısı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kabul edilen tasarıya göre devlet, bir çocuğun 6 yaşından 18 yaşına kadar olan dönemi kapsayacak şekilde bireysel tasarruf hesabına aylık 10 euro tutarında katkı yatıracak.

2020'DEN SONRA DOĞANLAR YAŞADI

Söz konusu düzenlemeden yalnızca 2020 yılı ve sonrasında doğan çocuklar yararlanabilecek.

2020 doğumlular için uygulama geriye dönük olarak 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlatılacak.

2027 yılından itibaren ise her yıl o yıl 6 yaşına giren çocuklar sisteme dahil edilecek.

Maliye Bakanı Klingbeil, gençlerin bu sayede yıllar içinde kendi birikimlerini oluşturacaklarını ve sermaye piyasasında tasarruf mekanizmalarının nasıl işlediğini erken yaşta öğreneceklerini vurguladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem çerçevesinde aileler çocukları adına sertifikalı bir özel emeklilik hesabı açabilecek.

Ailelerin hesap açmaması halinde devlet katkıları Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından yönetilen özel bir fonda değerlendirilecek.

Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde bu birikimin yönetimini devralabilecek, ancak bu durum nakit çekimi anlamına gelmeyecek. Birikimlerin 65 yaşından önce çekilmesi mümkün olmayacak.

Tasarruf hesabındaki tutar ödeme dönemine kadar vergiden muaf tutulurken, aileler isterse yıllık 6 bin 840 euroya kadar ek ödeme yapabilecek. Bu ek ödemeler için herhangi bir ilave vergi teşviki öngörülmüyor.

Hükümet hesaplamalarına göre uygulamanın devlete maliyeti 2027 yılında 198 milyon euro, 2030 yılında ise 411 milyon euro olacak.