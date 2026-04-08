Almanya’da yürürlüğe giren yeni yasa, 17-45 yaş arası on binlerce erkeği doğrudan etkiliyor. 3 aydan uzun süre yurt dışına çıkmak isteyenlerin artık ordudan izin alması gerekecek.

Almanya, savunma kapasitesini artırmak için düğmeye bastı. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren "Askerlik Hizmeti Modernizasyon Yasası", genç ve orta yaşlı erkek nüfusun hareketliliğine ağır bir denetim getiriyor. Artık 17 yaşını doldurmuş her Alman vatandaşı erkek, sınır ötesinde 3 ayı aşacak seyahatleri için Silahlı Kuvvetler kariyer merkezine bildirimde bulunmak zorunda.

TAKİP SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Resmi makamlar, bu kararın amacını "acil durum senaryolarına hazırlık" olarak açıklıyor. Savunma Bakanlığı, olası bir kriz anında kimin nerede olduğunu bilmek istiyor. Özellikle 2008 yılından sonra doğan erkekler için getirilen zorunlu tıbbi muayenelerle birlikte, ordunun mevcut kapasitesinin 260 bin askere çıkarılması hedefleniyor.

"GÖNÜLLÜ" AMA DENETİM SIKI

Şu an için askerlik hizmetinin gönüllü olması, yurt dışı izinlerinin verilmesini kolaylaştırıyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Hizmet gönüllü olduğu sürece bu izinlerin verilmiş sayılacağını idari düzenlemelerle netleştireceğiz" diyerek bürokratik bir tıkanıklığın yaşanmayacağının sinyalini verdi, ancak bu durumun, "zorunlu askerlik" modeline geçiş için bir yasal zemin hazırladığı da gizlenmiyor.

CEZA VAR MI?

Yasanın en çok tartışılan noktalarından biri ise yaptırımlar. Soğuk Savaş döneminde de benzer bir kuralın uygulandığını belirten yetkililer, şu an için kurala uymayanlar için özel bir ceza tanımlanmadığını kabul etti. Yine de yasa, gerilim veya çatışma durumlarının dışında da geçerli olacak şekilde genişletildi.