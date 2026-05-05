Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsünden (Ifo) yapılan açıklamada, litre başına 17 sentlik vergi indiriminin uygulamada sınırlı etki oluşturduğu ifade edildi.

İndirimin ilk 3 günlük bilançosunun beklentilerin altında kaldığı belirtilen açıklamada, 17 sentlik indirimin dizel yakıtta yalnızca 4 sentinin, süper benzinde ise 12 sentinin pompa fiyatlarına yansıtıldığı bildirildi.

Ifo Kamu Maliyesi Bölümü Başkan Yardımcısı Florian Neumeier, dizeldeki düşük yansıma oranına ilişkin, "Bu durum, Almanya'nın dizel ithal etmesiyle bağlantılı olabilir. Hafta sonu satın alınan yakıtlar muhtemelen hala eski vergi oranına tabi stoklardan oluşuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Neumeier, kısa vadeli fiyat düşüşlerinin "yanlış teşvikler" oluşturabileceğini, mevcut arz sıkıntısı döneminde bu tür önlemlerin yakıt tüketimini azaltmaya hizmet etmediğini vurguladı.

Neumeier, "Ayrıca bu indirim yeterince hedef odaklı değil. Yüksek gelirli bireyler daha fazla yakıt harcadığı için bu düzenlemeden daha fazla yararlanıyor." ifadesini kullandı.

Ifo araştırmacısı David Gstrein de oluşturdukları takip sistemiyle sürecin şeffaf biçimde izlenmesini amaçladıklarını ifade ederek, "Hükümetin vatandaşların mali yükünü hafifletme hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilimsel bir yaklaşımla denetliyoruz." dedi.

Enstitü, Almanya'daki fiyat gelişmelerini Fransa ile karşılaştıran Akaryakıt İndirimi Takip Sistemi'nin sonuçlarının, vergi indiriminin uzun vadede tüketiciye yansıyıp yansımadığını ortaya koyacağını bildirdi.

- Etkinin ortaya çıkması zaman alabilir

Öte yandan, Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, akaryakıt fiyatlarının yalnızca ham petrol fiyatına bağlı olmadığını, birçok faktörden etkilendiğini belirtti.

Mundt, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "İndirimin yansıtılıp yansıtılmadığını zamanla göreceğiz ancak şu an aceleci bir değerlendirme yapmak imkansız." ifadesini kullandı.

Petrol şirketlerinin fiyatlandırma politikalarını denetlemek için yeni yetkilerle donatıldıklarını belirten Mundt, "Şirketler artık maliyet muhasebelerini bize sunmak zorunda. Ancak petrol şirketlerinin vergi indirimini son tüketiciye yansıtması konusunda yasal bir zorunluluk bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, eleştirilere rağmen Almanya Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, akaryakıt indiriminin süresinin uzatılabileceği sinyalini verdi.

Schnieder, nakliye sektörü ve işe gitmek için araç kullanmak zorunda olan vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Akaryakıt indirimi doğru bir karardır. Durumu yakından takip ediyoruz ve yakıt ikmalinin herkes için uygun fiyatlı kalmasını sağlamak için neler gerektiğini inceliyoruz." ifadesini kullandı.