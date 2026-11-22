Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, 10. haftada konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Felix Kalu Nmecha kaydetti. Puanını 24'e çıkaran Dortmund, haftaya lider başlayan ancak Köln ile 1-1 berabere kalarak 22 puanda kalan Bayern Münih'i geride bıraktı.
Öte yandan, Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane, Köln karşılaşmasında sol ayak bileğinde yaşadığı bağ yırtılması nedeniyle ameliyat edildi.