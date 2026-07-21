Alman Demiryolu İşletmesi Deutsche Bahn, tren istasyonlarında düzeni ve güvenliği artırmak amacıyla radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirket, Almanya genelinde hizmet veren yaklaşık 5 bin 400 tren istasyonunun tamamında alkol tüketimini yasaklamayı hedefliyor.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu uygulamanın en geç 15 Ekim tarihi itibarıyla ülke çapında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Almanya'da halihazırda Hamburg, Köln ve Münih gibi büyük kentlerde yer alan yaklaşık 30 tren istasyonunda alkol tüketim yasağı uygulanıyor.

Deutsche Bahn, mülkiyet hakkından doğan yetkisini kullanarak bu kısıtlamayı ülke geneline yaymayı amaçlıyor.

TÜM ALMANYA'DA UYGULANACAK

Uygulamanın, önümüzdeki haftalarda belediyeler ve ilgili resmi makamlarla koordinasyon içerisinde kademeli olarak yaygınlaştırılacak.

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deutsche Bahn Genel Müdürü Evelyn Palla, istasyonlarda ve trenlerde daha fazla düzen ve güvenlik sağlamak istediklerini vurguladı.

Palla, "Artık yeter, bıktık! Bundan böyle daha sert önlemler alacağız. Tren istasyonlarımızda ve trenlerimizde daha fazla düzen sağlamak ve güvenlik istiyoruz. Benim için önemli olan tek şey çalışanlarımızın ve yolcularımızın korunması" ifadelerini kullandı.

RESTORAN VE KAFELER MUAF

İstasyon alanlarında devreye alınacak alkol tüketim yasağı, binaların genelinde geçerli olacak ancak tesis bünyesindeki restoran ve kafeleri kapsamayacak.

Bu işletmelerde yürütülen alkol servisi düzenlemenin dışında kalırken, yolcuların çantalarında taşıdıkları henüz açılmamış alkollü içecekleri bulundurmalarına da müsaade edilecek.

Yasağa uyulup uyulmadığı, Deutsche Bahn'ın bünyesindeki özel güvenlik personeli ve polis ekipleri tarafından denetlenecek.

Yasaklı alanlarda alkol tükettiği tespit edilen kişiler derhal alandan uzaklaştırılacak; kural ihlalini tekrarlayan kişilere ise istasyonlara kalıcı giriş yasağı yaptırımı uygulanacak.