Almanya ve Danimarka'da 450'den fazla okulda bomba ihbarı yapıldı. İki ülkede binlerce çocuk, tehdit edilen okullardan tahliye edildi.

Tehditlerin sebebinin açıklanmadığı e-postalarda "hepiniz öleceksiniz, okulunuzda bomba var" gibi ifadeler kullanıldı.

Polis ekiplerinin okullara ulaşması üzerine Avrupa genelinde soruşturmalar başlatıldı.

'ÖLÜM SİZİ BEKLİYOR'

Almanya’da sabah saatlerinde yaklaşık 450 okula tehdit içerikli e-postalar gönderildi. Söz konusu mesajların başlığında "Ölüm sizi bekliyor" ifadesinin yer aldı.

Freiburg polisi tehditleri aldıklarını doğruladı ve acil bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alman polisi, gönderilen e-postaların tamamının aynı metni içerdiğini belirtti. Thüringen polisi ise mesajları kamu düzeninin bozulması kapsamında inceliyor.

Yetkililerin son tehditleri inandırıcı bulmadığı ve Almanya’daki bazı okullara tahliye yapılmaması yönünde tavsiyede bulunulduğu aktarıldı.

Ancak yaşanan tehditler üzerine bazı öğretmenlerin öğrencileri evlerine gönderdiği kaydedildi. Tahliye edilen bazı noktalara polis ekipleri sevk edildi.

AVRUPA'DA TEHDİTLER SEL OLDU

Danimarka’da da ülke genelindeki pek çok okul benzer tehditlerden etkilendi. Yerel polis, durumun "çok sayıda okulu" etkilediğini açıklarken halka sakin kalma çağrısında bulundu.

Polisin münferit tehditlere müdahale etmediği, ancak şüpheli cisimlere rastlanması halinde daha kapsamlı inceleme yapılacağını bildirdiği ifade edildi.

Son gelişmeler, son haftalarda Avrupa genelinde yaşanan bomba tehdidi dalgasının ardından geldi.

Bu ay içerisinde İtalya’daki binlerce okula da benzer e-postalar gönderilmişti. Ayrıca kasım ayının başlarında kıta genelindeki çok sayıda uçuşu hedef alan bomba tehditleri nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana gelmişti.