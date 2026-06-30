2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda penaltılar sonucunda Paraguay'a yenilen ve turnuvaya veda eden Almanya'da köklü değişiklikler planlanıyor.

Teknik direktör Julian Nagelsmann elendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İstifa etmiyorum. Federasyon beni isterse devam etmeye hazırım, istemiyorlarsa bunu bana söylemeliler. İstifa söz konusu değil." demişti.

KLOPP SESLERİ

Son olarak Liverpool'u çalıştıran adı milli takımla anılan Jürgen Klopp ise Magenta TV'ye yaptığı açıklamada, "Bunu henüz düşünmedim. Adımın şu anda gündeme gelmesini anlıyorum. Ama bunu konuşmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; tecrübeli çalıştırıcının Almanya Milli Takımı'ndan teklif gelmesi halinde Red Bull bünyesindeki futbol faaliyetleri koordinatörlüğü görevinden ayrılacağı belirtildi.