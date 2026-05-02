Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Memmingen kentinde bir camiye yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, caminin mermer duvarına zarar verirken, giriş kısmını da kanla kirletti. Saldırganların, hilal sembolünün bulunduğu noktaya kesilmiş bir domuz başı yerleştirdiği bildirildi.

MERMER DUVAR TAHRİP EDİLDİ

Memmingen’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camiyi hedef alan olayla ilgili polis tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, saldırının gece saat 04.30 civarında meydana geldiği, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki mermer duvarın tahrip edildiği ifade edildi.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Yetkililer, saldırganların cami girişine muhtemelen hayvan kanı içeren balonlar attığını ve hilal sembolünü hedef aldığını belirtti. Olayın ardından şüphelilerin izlerini kaybettirdiği aktarıldı.

Delil toplama çalışmalarının ardından soruşturmanın Federal Kriminal Dairesi tarafından devralındığı kaydedildi. Öte yandan, saldırının izleri Memmingen İtfaiyesi ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Polis, olaya tanıklık eden ya da bilgi sahibi olan kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.