Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun, bu sezon oldukça az süre almasına rağmen skorer performansını devam ettirdi. 15 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı veren 20 yaşındaki 10 numaranın aldığı süre ise Almanya'da tartışma konusu oldu.

BILD'in haberine göre Can Uzun'un 90 dakika yedek kulübesinde oturduğu Köln karşılaşmasının ardından bir gazeteci, Frankfurt Teknik Direktörü Albert Riera'ya milli futbolcunun neden süre almadığına ilişkin soru yöneltti. Riera'nın şu cevabı ise başta Can Uzun olmak üzere çok kişiyi şaşırttı:

"Topla ne kadar iyi olduğunuz önemli değil. Topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında yeriniz yok. Bu konuda çok netim. 'Komple' oyuncular istiyorum. Hem hücum hem de savunmada görevini yapmak zorunda. Ne yapması gerektiğini biliyor ve bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak."

BEKLENTİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Öte yandan Frankfurt'un geçen sezon Nürnberg'den 11 milyon euroya kadrosuna kattığı Can Uzun'un Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 45 milyon euroya dayanmıştı. Yönetimin beklentisi ise Türk yıldızın bonservisini 80 milyon euro bandında bir fiyata satmaktı. Ancak Riera'nın bu açıklamalarından sonra Can Uzun'un piyasa değerine yakın bir bedelle takımdan ayrılması bekleniyor.

İtalyan devi Milan başta olmak üzere milli yıldıza Avrupa'dan ilgi olduğu biliniyor.