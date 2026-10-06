Almanya, tarihinin en dikkat çeken istihbarat krizlerinden birine sahne oluyor. Federal Başsavcılık, Aralık 1998 ile Kasım 2005 tarihleri arasında Alman dış istihbaratı BND'nin bir numaralı ismi olan August Hanning'in, "vatana ihanet ve casusluk" suçlamalarıyla salı günü tutuklandığını duyurdu. Hanning, devlete ait son derece gizli bilgileri dışarı sızdırmak ve yabancı istihbarat birimlerine özel analizler sunmakla itham ediliyor.

PARA KARŞILIĞI 2 BİN GİZLİ BELGE

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmaya göre skandalın merkezinde, Hanning'in bir dönem özel kalem müdürlüğünü yapan 'Manfred D.' adlı şüpheli yer alıyor. Manfred D'nin, Mart 2012'den Mart 2026'ya kadar BND'de art arda göreve gelen başkanların da özel kalemliğini yürüterek çok gizli bilgilere erişimini sürdürdüğü belirlendi.

İddianameye göre iki şüpheli, 2010 yılının ilkbaharında maddi menfaat karşılığında anlaştı. Savcılık, Manfred D'nin yıllar içerisinde Hanning'e, yalnızca federal istihbaratın iç kullanımı ve üst düzey brifingler için hazırlanan yaklaşık 2 bin adet gizli belgeyi aktardığını tespit etti.

YABANCI AJANLARA ÖZEL ANALİZ HAZIRLADI

Almanya'nın güneyindeki Bad Tölz-Wolfratshausen'de gözaltına alınan eski BND Başkanı Hanning'in, sızdırılan bu belgeleri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullandığı ifade edildi. Başsavcılık açıklamasında, Hanning'in bu gizli belgeler üzerinden yabancı bir istihbarat yetkilisi için özel bir analiz hazırladığı vurgulandı. Şüphelilerin hangi ülke ya da servise çalıştığı bilgisi ise soruşturmanın selameti açısından gizli tutuluyor.

EV VE İŞ YERLERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Vatana ihanete teşebbüs ve casusluğa yardım suçlamaları yöneltilen eski yardımcı Manfred D. de ülkenin batısındaki Steinfurt kentinde tutuklandı. Başsavcılık, sızdırılan belgelerin hedefteki yabancı ajana ulaşıp ulaşmadığının henüz netleşmediğini bildirdi. Soruşturma kapsamında, her iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı geniş çaplı aramalar yapılarak dijital materyallere el konuldu.