Federal Meclis’in temmuz ayında onayladığı tasarıya Federal Konsey de (Bundesrat) yeşil ışık yaktı. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen yeni yasayla birlikte, gerekli şartları taşıyan ailelere çocuk parası herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak aktarılacak.

Yeni sistem çerçevesinde başvurusuz ödemeden yararlanabilmek için ebeveynlerden en az birinin çocukla birlikte Almanya’da ikamet etmesi ve ebeveynlerden en az birinin ülkede aktif olarak çalışması gerekecek.

Almanya yönetimi bu şartla, ödemelerden başka bir Avrupa Birliği ülkesinin sorumlu olduğu durumlarda haksız veya mükerrer ödemelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

SİSTEM 2027'DE DEVREYE GİRECEK

Otomatik ödeme sistemi, 2027 yılı boyunca iki aşamalı ve kademeli bir takvimle hayata geçirilecek. İlk aşamada, halihazırda başka bir çocuğu için çocuk parası alan ailelerin yeni doğan bebekleri Mart 2027 itibarıyla kapsama alınacak.

Artı49'da yer alan habere göre, ilk kez anne veya baba olan ebeveynlerin ise Kasım 2027'den itibaren başvuru yapmadan çocuk parası alabilmesi planlanıyor. Sürecin başlatılabilmesi için çocuğa vergi kimlik numarasının atanması ve ilgili kurumların ebeveynlerin banka hesap bilgilerine erişebilmesi şartı aranacak.

Öte yandan, aile ve çocukla ilgili verilerin eksik olduğu ya da dosyanın detaylı inceleme gerektirdiği istisnai durumlarda geleneksel başvuru yöntemi uygulanmaya devam edecek.

Düzenleme kapsamında, 2026 yılı itibarıyla aylık 259 Euro olarak ödenen çocuk parası miktarının 2028 yılında 272 Euro’ya çıkarılması da hedefleniyor.