Almanya’nın başarılı Türk dövüşçülerinden Kerim Engizek, 19 Aralık 2026 tarihinde Oberhausen’deki Rudolf Weber Arena’da eski UFC yıldızı Derek Brunson ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Organizatör Gökhan Özdemir ve Bircan Kaymak öncülüğünde düzenlenecek Primora Boxing Chapter II, yılın dikkat çeken dövüş sporları etkinliklerinden biri olmaya aday.

Gecenin davetlileri arasında eski dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil, dövüş sporlarının efsane isimlerinden Gökhan Saki, UFC yıldızı İslam Dulatov ve Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen yer alıyor. Engizek’e başarı dileklerini ileterek desteğini gösterdi. Hollywood dünyasından tanınmış isimlerin, sosyal medya fenomenlerinin ve Almanya’dan çok sayıda ünlü konuğun da etkinliğe katılması bekleniyor.

HEDEFTE MIKE TYSON, LAS VEGAS VE NETFLIX VAR

Primora Boxing organizasyonunun gelecek hedefleri Almanya ile sınırlı değil. 2027 yılında Almanya ve Türkiye’de daha büyük etkinlikler düzenlenmesi planlanırken, boks efsanesi Mike Tyson gibi dünya yıldızlarının da gelecekteki organizasyonlarda yer alması hedefleniyor. Uzun vadeli planlar arasında ABD’nin Las Vegas kentindeki dünyaca ünlü Caesars Palace’ta uluslararası bir organizasyon gerçekleştirmek de bulunuyor. Öte yandan, organizasyonun perde arkasını ve sporcuların başarı yolculuğunu konu alan bir belgesel ve dizi projesi üzerinde de çalışmalar planlanıyor. Yapımın Netflix gibi uluslararası dijital platformlarda izleyiciyle buluşturulması hedefleniyor.