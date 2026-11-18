Alman hükümeti, Batı Balkanlar'dan alacağı yıllık işçi kotasını 50.000'den 25.000'e düşürmeyi kabul etti. Bu karar Federal Konsey (Bundesrat) tarafından onaylanırsa, Sırbistan ve bölge ülkelerinden gelen işçilerin Alman iş piyasasına girmesi çok daha zorlaşacak.

16 Alman eyaletini temsil eden Bundesrat, bu teklifi 18 Aralık'ta oylayacak.

Muhafazakarlar ve sosyal demokratlar arasındaki koalisyon anlaşmasında daha önce duyurulan bu plan, Alman iş dünyasının tepkisini çekiyor.

İşverenlerden işçi sıkıntısı uyarısı

Alman işveren örgütleri, kotanın düşürülmesinin özellikle inşaat sektöründeki personel açığını büyüteceğini düşünüyor. Bu nedenle kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını talep ediyorlar.

Sektör yayını "Bau"nun haberine göre, Alman İnşaat Sanayi Ana Birliği Genel Müdürü Tim Oliver Müller, bu kararın sektöre yaklaşık 9.000 işçiye mal olabileceği konusunda uyardı. Müller, çelik ve betonarme yapılarda uzmanlaşmış işçilerin yerini yerli veya farklı alanlardan gelen çalışanlarla doldurmanın çok zor olduğunu belirtti.

Geçen yıl yaklaşık 17.000 inşaat işçisinin emekli olduğunu hatırlatan Müller, Batı Balkanlar Yönetmeliği ile gelen işçilerin şantiyelerdeki işlerin aksamadan yürümesini sağladığına dikkat çekti. İşçi sayısındaki azalma, konut ve altyapı projelerinde gecikmelere ve maliyet artışlarına yol açabilir.

Her 7 inşaat işçisinden biri yabancı

Alman İnşaat Sektörü Merkezi Birliği de benzer uyarılarda bulundu. Birliğin verilerine göre, sektördeki her 7 çalışandan biri yabancı pasaport taşıyor.

Dernek Yöneticisi Felix Paklepa, Almanya'nın aynı anda konut inşa etmeyi, köprüleri yenilemeyi ve enerji ağlarını genişletmeyi planlarken, bu işleri yapacak işçilerin gelişini kısıtlayamayacağını vurguladı.

"Bau" gazetesinin verilerine göre, Batı Balkanlar Yönetmeliği kapsamındaki vizelerin yaklaşık yüzde 35'i inşaat şirketleri için veriliyor.

Vize onayı için özel bir iş sözleşmesi şart koşuluyor ve bu kapsamdaki işçilerin yüzde 98'i sosyal sigortalı işlerde çalışıyor. Bu veriler ışığında sektör temsilcileri, kotaların kaldırılmasını ve vize süreçlerinin hızlandırılarak tamamen dijital ortama taşınmasını istiyor.

Almanya kuralları neden sıkılaştırıyor?

Kota indirimi, Alman hükümetinin daha sıkı bir göç politikasına geçme hedefinin bir parçası. Sınır kontrollerini artırmak ve göç yasalarını değiştirmek, Başbakan Friedrich Merz'in seçim öncesi en önemli vaatleri arasındaydı.

2015'teki göç krizi ve Orta Doğu ile Asya'dan gelen yoğun göç dalgaları, Alman siyasetinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kontrolsüz göçe duyulan tepki, ülkede sağ siyasetin güçlenmesine zemin hazırladı.

Ancak Batı Balkanlar'dan gelen işçi sayısını sınırlandırmak, Almanya'nın mevcut iş gücü açığını nasıl kapatacağı ve planlanan büyük projeleri nasıl tamamlayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Sonuç olarak bu değişiklik yalnızca Alman işverenleri etkilemeyecek. Kararın etkileri, vatandaşları Almanya'da çalışan bölge ülkelerinde ve yurtdışından gelecek maddi desteğe güvenen ailelerde de derinden hissedilecek.

Türkiye ve Türk iş gücü açısından ne anlama geliyor?

Türkiye doğrudan "Batı Balkanlar Yönetmeliği" kapsamında yer almasa da bu gelişme, Türk iş gücü piyasasını yakından ilgilendiriyor. Almanya'nın Balkanlar'dan kısacağı 25.000 kişilik kotanın özellikle inşaat ve altyapı sektörlerinde yaratacağı boşluk, halihazırda Almanya'ya gitmek için bekleyen kalifiye Türk inşaat işçileri, teknikerler ve mühendisler için yeni bir talep kapısı aralayabilir.

Özellikle Nitelikli İş Gücü Göç Yasası ve Fırsat Kartı üzerinden Almanya'ya en çok başvuru yapan ülkelerin başında gelen Türkiye, Alman şirketlerinin bu yeni açığı kapatmak için yönelebileceği en güçlü alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, kararın Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek gibi bölge ülkelerinde yaşayan ve Almanya'da çalışma planı yapan Türk azınlıkları doğrudan olumsuz etkileyeceği de öngörülüyor.