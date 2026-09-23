Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde yer alan Spangdahlem ABD Hava Üssü yakınlarında bir F-16 savaş uçağı düştü.
Görgü tanıkları, savaş uçağının hızla alçalarak yere çakıldığını ve ardından bölgeden dumanlar yükseldiğini ifade etti.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden arama kurtarma ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre, pilotun fırlatma koltuğunu aktif hale getirerek kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.
Alman medyasında yer alan bilgilere göre, bugün öğleden sonra ABD askeri üssünden iki savaş jeti havalandı ve uçaklardan biri kısa süre sonra düştü.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ABD Üs Komutanlığı'nın olaya ilişkin ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapacağı bildirildi.
ALMANYA'NIN EN ÖNEMLİ ÜSSÜ
Almanya’nın batısında bulunan Spangdahlem ABD askeri üssünde, hava üssünün en önemli unsuru olarak değerlendirilen ve yaklaşık 20 uçaktan oluşan bir F-16 savaş uçağı filosu konuşlu bulunuyor.
ABD Hava Kuvvetleri ile NATO’nun dünya çapındaki operasyonlarını destekleyen üste, son verilere göre yaklaşık 5 bin askeri ve sivil personel ile aileleri yaşıyor.
1950’lerin ortalarından bu yana bölgede yer alan üs, Kaiserslautern şehri yakınlarındaki Ramstein ile birlikte ABD ordusu için en kritik hava üsleri arasında gösteriliyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde gündeme gelen üsten çekilme planları uygulanmayarak ABD hükümeti tarafından 2021 yılında askıya alınmıştı.
Öte yandan üs yakınlarında en son Ekim 2019’da Zemmer-Rodt (Trier-Saarburg ilçesi) civarındaki bir ormana F-16 tipi savaş uçağı düşmüş, rutin tatbikat uçuşu sırasındaki kazada pilot fırlatma koltuğu sayesinde hafif yaralı kurtulmuştu.