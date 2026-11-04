Ford’un Köln-Merkenich ve Saarlouis tesislerinde çalışan işçiler, işverenin ücret politikasını protesto etmek amacıyla dönüşümlü olarak üçer saat iş bıraktı.

IG Metall sendikası, çalışanların yanı sıra meslek eğitimi gören çırakların ödemelerine de 24 ay için yüzde 5 zam yapılmasını istiyor. İşverenin ise sendikanın talebine karşılık yüzde 2 oranında artış teklif ettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki ücret artışı anlaşmazlığı nedeniyle başlatılan uyarı greviyle sendika, işveren üzerindeki baskıyı artırmayı ve taleplerinin kabul edilmesini sağlamayı hedefliyor.

IG Metall’den greve katılım çağrısı

IG Metall, eylem öncesinde çalışanlara gönderdiği bildiride, Ford Werke GmbH’nin Köln-Niehl tesisindeki tüm çalışanları ve meslek eğitimi gören öğrencileri de uyarı grevine katılmaya çağırdı.

Sendika, grevin yalnızca ücret artışı talebiyle sınırlı olmadığını, çalışanların haklarını savunmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacı taşıdığını vurguladı.

Bildiride, toplu sözleşme kapsamı dışında kalan çalışanlar ile geçici işçilerin de dayanışma amacıyla eyleme katılabileceği ifade edildi. Ayrıca geçici işçilerin, grevi etkisiz hâle getirmek amacıyla eyleme katılan çalışanların yerine görevlendirilemeyeceği hatırlatıldı.

Sendika yasal grev hakkına dikkat çekti

IG Metall, Federal İş Mahkemesi (BAG) kararlarına da atıfta bulunarak toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında çalışma saatleri içinde düzenlenen yasal uyarı grevleri, gösteriler ve mitinglerin iş sözleşmesine aykırılık oluşturmadığını bildirdi.

Köln ve Saarlouis tesislerinde gerçekleştirilen eylemlerin ardından gözler, sendika ile işveren arasında yapılacak yeni toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. İşçiler, yüzde 5’lik zam taleplerinin karşılanmasını bekliyor.