"Gen Z Regelt" (Z Kuşağı Devralıyor) gençlik grubunun çağrısı üzerine Almanya'nın çeşitli kentlerinde Şansölye Friedrich Merz'in politikalarını ve hükümetin zorunlu askerlik getirme planlarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Göstericiler ayrıca sosyal harcamalardaki kesintilere, ırkçılığa ve hükümetin iklim politikalarına da tepki gösterdi.

Yürüyüş sırasında bazı göstericilerin çöp konteynerlerini devirdiği ve yolları kapattığı, polis memurlarına havai fişek ve maytap atılması üzerine güvenlik güçlerinin kalabalığa tazyikli su kullandı.

Olayların ardından çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Hamburg'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve gösteri boyunca tazyikli su araçlarının hazır bekletildiği kaydedildi.

Göstericilerin işaret fişekleri yaktığı ve polis memurlarına yumurta, şişe ile havai fişek attığı belirtilirken, göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların ardından çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Başkent Berlin'de Kottbusser Tor metro istasyonu yakınında başlayan hükümet karşıtı gösteri "Merz istifa" sloganıyla yapıldı.

Göstericiler Schlesisches Tor metro istasyonuna yürüyerek hem Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını hem de İsrail'e verdiği desteği protesto etti; eylemde Filistin'e destek sloganları da atıldı.

Polis, gösteri sırasında Merz'e yönelik hakaret içeren bir pankart açıldığını ve yetkililerin pankart nedeniyle beş gösterici hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Gen Z Regelt grubu ise Almanya genelinde çok sayıda kentte çeşitli etkinlik ve protestolar yapıldığını duyurarak ülke çapındaki gösterilere katılanların toplam sayısının yaklaşık 87 bine ulaştığını bildirdi.