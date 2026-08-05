Almanya’nın Leipzig kenti üzerinde dün akşam saatlerinde bir DHL kargo uçağı, 400 metre irtifada henüz tanımlanamayan bir cisimle çarpıştı.

Leipzig’e iniş manevrasını iptal etmek zorunda kalan uçak, Hanover’e emniyetli bir şekilde iniş yaptı.

İniş sonrasında yapılan incelemelerde uçağın gövdesinin ön kısmında hasar meydana geldiği tespit edildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü düzenlediği basın toplantısında, uçağın Leipzig’e iniş yapmasının planlandığını ancak iniş manevrasını yarıda kesmek zorunda kaldığını doğruladı.

Uçağın bir cisimle çarptığını belirten sözcü, aracın Hanover’e güvenle indiğini aktardı.

Olayın bir İHA kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, havalimanının İHA savar savunma sistemlerinin bölgede iki adet İHA tespit ettiği bildirildi.

MUCİZE ESERİ PATLAMADI

Öte yandan, Leipzig Havalimanı’nda Ukrayna’ya ait bir Antonov nakliye uçağının yanında fünyeli ve patlayıcı madde taşıyan bir İHA bulunarak el konuldu.

DPA haber ajansının güvenlik yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, İHA üzerindeki patlayıcı madde infilak etmedi.

Gece yarısından kısa bir süre sonra fark edilen İHA nedeniyle havalimanındaki uçuş operasyonları gece boyunca durdurulurken, tespit edilen cihaz X-ray teknolojisiyle incelemeye alındı.

Almanya'da Ukrayna uçuşlarının ana merkezi konumunda bulunan Leipzig Havalimanı'nda yaşanan bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir NATO yetkilisi, durumdan haberdar olduklarını ve Alman makamlarının soruşturmayı sürdürdüğünü ifade etti.