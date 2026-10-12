Almanya'da yeni otomobil pazarı büyümeye devam ederken tüketicilerin tercihleri de değişiyor. Elektrikli araçlara ilgi artarken benzinli ve dizel otomobillerin yanı sıra spor otomobiller ve karavanlar da kan kaybediyor. Özellikle 2 segmentte yaşanan sert düşüş, otomobil pazarındaki değişimi gözler önüne serdi.

Alman otomobil pazarında dengeler yeniden şekilleniyor. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) tescil verilerine göre, eylül ayında yaklaşık 89 bin elektrikli otomobil trafiğe kaydedildi. Böylece tamamen elektrikli araçların yeni otomobil pazarındaki payı yüzde 34,5'e ulaştı. Elektrikli otomobiller, yüzde 17,4'lük paya sahip benzinli araçları geride bıraktı.

Devlet teşvikleri elektrikli otomobillere ilgiyi artırıyor

Elektrikli araçlara yönelik talepteki artış, hükümetin özel alıcılara sunduğu satın alma teşvikleriyle aynı döneme denk geliyor. Mayıs ayında başlatılan destek programı kapsamında eylül itibarıyla 100 bin başvuruya ulaşıldı. Yüksek yakıt fiyatlarının da etkisiyle elektrikli otomobiller, tüketiciler açısından daha fazla ilgi gören seçenekler arasında yer almaya başladı.

Buna karşılık geleneksel motorlara sahip araçlarda düşüş dikkat çekiyor. Benzinli otomobillerin yeni tescilleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 azaldı. Dizel otomobillerde de satış hacmi gerilerken bu araçların pazar payı yüzde 9'a düştü. Böylece dizel modeller, yeni otomobil pazarında en düşük paya sahip motor türü oldu.

Elektrikli araçların yükselişi ve fosil yakıtlı modellere olan talebin azalması, yeni otomobillerin çevresel etkisine de yansıdı. Eylül ayında trafiğe kaydedilen yeni araçların ortalama karbondioksit (CO2) emisyonu, yıllık bazda yaklaşık beşte bir oranında gerileyerek kilometre başına 82,7 grama düştü.

Elektrikli otomobil markalarında dikkat çeken yükseliş

Almanya'da elektrikli otomobil pazarındaki hareketlilik, özellikle bazı markaların tescil rakamlarında belirginleşti. Eylül ayında Xpeng'in yeni tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 418,7, Tesla'nın yüzde 268,7 arttı. Leapmotor'da artış yüzde 191,4, Smart'ta yüzde 138 ve BYD'de yüzde 85,6 olarak kaydedildi.

Bu veriler, elektrikli otomobil pazarında rekabetin giderek yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle elektrikli araçlara yönelik talebin artması ve satın alma teşvikleri, markaların pazar paylarını büyütmeleri için yeni fırsatlar yaratıyor.

Spor otomobillere ve karavanlara talep düşüyor

Otomobil pazarındaki değişim yalnızca motor türleriyle sınırlı kalmıyor. Tüketicilerin araç tercihleri de yeniden şekilleniyor. SUV modelleri, yüzde 39,6'lık pazar payıyla Almanya'da en çok tercih edilen otomobil sınıfı olmayı sürdürüyor. Geniş iç hacim ve günlük kullanım kolaylığı sunan bu modeller, kitlesel pazardaki güçlü konumunu koruyor.

Buna karşılık daha çok sürüş keyfi ve yaşam tarzıyla ilişkilendirilen segmentlerde ciddi düşüşler yaşanıyor. Spor otomobillerin yeni tescilleri eylül ayında yüzde 34,7 geriledi. Pazar payı yalnızca yüzde 0,3 olan bu segment, yeni otomobil pazarının oldukça küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Karavanlarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yeni karavan tescilleri yüzde 29,8 azaldı. Böylece pandemi döneminde yüksek talep gören bu araçlara yönelik ilgi daha da zayıfladı.

Bazı otomobil markaları da kan kaybediyor

Eylül ayı verileri, markalar arasındaki performans farkını da ortaya koydu. Toyota'nın yeni tescilleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 azalırken Porsche'de düşüş yüzde 18,8 oldu. Ford'un tescilleri yüzde 13,4, Mitsubishi'nin yüzde 12,7 ve Suzuki'nin yüzde 11 geriledi.

Bu rakamlar, otomobil pazarındaki büyümenin bütün markalara ve araç sınıflarına aynı ölçüde yansımadığını gösteriyor. Elektrikli araçlara yönelik ilgi artarken bazı geleneksel markalar ve belirli araç segmentleri pazar paylarını korumakta zorlanıyor.

Otomobil tercihlerinde öncelikler değişiyor

Almanya'dan gelen veriler, yeni otomobil pazarında yalnızca satış rakamlarının değil, tüketici beklentilerinin de değiştiğine işaret ediyor. Elektrikli araçların yükselişi, SUV modellerinin güçlü konumu ve spor otomobillerle karavanlardaki düşüş, alıcıların önceliklerinin yeniden şekillendiğini ortaya koyuyor.

Görünüşe göre otomobil satın alırken statü ve yaşam tarzından çok günlük kullanım kolaylığı, işlevsellik ve modern sürüş teknolojileri öne çıkıyor. Ancak bu tablo, spor otomobillerin veya karavanların tamamen gözden düştüğü anlamına gelmiyor; yalnızca söz konusu segmentlerin Almanya'daki yeni otomobil pazarında daha sınırlı bir paya sahip olduğunu gösteriyor.