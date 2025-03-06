Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı ve hükümeti devirmeyi planlayan beş sanık, Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıkların, elektrik kesintileri yaratmayı ve toplumsal kargaşa çıkarmayı planladıklarını belirtti. Dört ana sanık, 5 yıl 9 aydan 8 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkûm edilirken, beşinci sanık ise 2 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Sanıklar, Almanya'daki anayasal düzeni şiddet yoluyla değiştirmeyi amaçlayan bir terörist planı organize etmekle suçlanıyordu. Mayıs 2023'te başlayan dava yaklaşık iki yıl sürdü ve sonuç olarak sanıklar terör amaçlı eylem planlamaktan mahkûm edildi. Mahkeme, sanıkların hükümetin düşürülmesi amacıyla şiddet kullanmayı hedeflediklerini ve bu nedenle sert cezaların verilmesi gerektiğini vurguladı.