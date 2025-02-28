Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ocak ayına ilişkin ithalat fiyat verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak, Şubat 2023'ten beri en yüksek yıllık artışı kaydetti. Piyasa beklentisi endeksin ocakta yüzde 2,7 artması yönündeydi.

İthalat Fiyat Endeksi, Aralık 2024’te yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetmişti.

Endeks, Aralık 2024'e göre de ocakta yüzde 0,7 artış beklentisine karşı yüzde 1,1 yükseldi.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişte, tüketici ürünlerindeki güçlü fiyat artışları etkili oldu.

Destatis açıklamasında, "Ocakta ithalat fiyatlarının genel gelişimi üzerindeki en büyük etki, tüketim malları fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artması olmuştur." ifadesi yer aldı.

Ocakta özellikle ithal gıda fiyatları keskin bir artış gösterdi. Gıda ürünleri ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,2 daha pahalı hale geldi.

Tüketiciler ocakta ortalama olarak kakao, çikolata ve şekerleme ürünleri için yıllık bazda yüzde 70,7 ve portakal suyu için yüzde 38,2 daha fazla ödemek zorunda kaldı.

Kümes hayvanı eti fiyatları yıllık yüzde 25,7 ve süt ve süt ürünleri fiyatları da yüzde 13,5 arttı.

Destatis, “Şekerleme ürünlerinde fiyat artışı temel olarak kakao yağı fiyatlarındaki artıştan (yüzde 161,4) ve çikolata ile diğer şekerlemelerin fiyatlarındaki artıştan (yüzde 32,4) kaynaklandı.” açıklamasında bulundu.

Enerji ithalat fiyatları ocakta yıllık ortalama yüzde 6,2 daha pahalı oldu. Elektrik fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 51,2 arttı.

Alman ekonomisi yurt dışından çok sayıda ara ürün ve ham madde ithal ettiğinden, yüksek ithalat fiyatları genel enflasyon üzerinde gecikmeli etkiye sahip oluyor.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.

Bu arada, Almanya'da Aralık 2024’te yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,3’e geriledi.

Öte yandan, Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi ise ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 ve bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 yükseldi.