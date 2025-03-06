Almanya’da hükümet kurma görüşmeleri için, Sosyal Demokrat Parti ile istikşafi görüşme yapmaya başlayan CDU/CSU (Hıristiyan Birlik Partileri), ilk krizi "yasa dışı göçte" yaşadı. Türkiye’de de 2015 seçimlerinden sonra AKP ile CHP arasında "istikşafi" görüşmeler yapılmış ancak sonuçsuz kalmıştı.

MERZ: ÜLKEYE ALMAYACAĞIZ

CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, seçim kampanyası sırasında yasa dışı göçü geri çevirme, herkesi sınırlarda kontrol etme ve yasal izni olmayanı, hatta iltica hakkı olanı bile ülkeye almama sözü vermişti.

SPD’nin yeni lideri Lars Klingbeil, ARD televizyonunda katıldığı bir söyleşide, "Biz sınırların kapatılmasında kesinlikle yer almayacağız. Avrupa’nın en güçlü ülkesi sınırlarını kapatamaz" dedi.

CDU/CSU ile iki gün süren tartışmalar sonunda borç sınırlamasının kaldırıldığına değinen Klingbeil, "Biz sınırların bu şekilde kapatılıp Almanya’nın izole olmasına izin vermeyeceğiz. CDU/CSU ile arkadaş olmak istemiyoruz, ülke için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

CDU: O ZAMAN YOKUZ

Bu sözlere CDU’dan tepki gecikmedi. Partinin gençlik örgütü başkanı Johannes Winkel, "Klingbeil’in, sınırlardan kaçakların çevrilmesini reddetmesi, Almanya’ya karşı sorumsuzluktur. Ayrıca istikşafi görüşmeleri sürdüren ortağına karşı kötü bir söylem. Kaçak göçle ilgili politikada değişiklik olmazsa, CDU hükümete girmez. Halkımız, herkese açık refah devleti şeklinde bir anlayışı kabul etmiyor" diye konuştu.