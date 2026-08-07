Pazar günü Almanya'da yola çıkan sürücüler, hafta içine göre tamamen farklı bir manzarayla karşılaşıyor. Otoyollarda kilometreler boyunca görülen ağır yük kamyonları büyük ölçüde ortadan kayboluyor.

Daha ilginci ise bu görüntünün arkasında trafik yoğunluğu ya da tatil hareketliliği değil, milyonlarca sürücünün yolculuğunu etkileyen bir uygulama bulunuyor. Üstelik amaç yalnızca yolları boşaltmak da değil.

Kamyonların pazar günü neden kaybolduğu ortaya çıktı

İşte bu dikkat çekici manzaranın nedeni, Almanya'da uzun yıllardır uygulanan ağır yük kamyonu kısıtlaması. Belirli ağırlığın üzerindeki kamyonlar pazar günleri ve resmi tatillerde büyük ölçüde trafiğe çıkamıyor. Bu nedenle hafta içi yoğun yük taşımacılığına sahne olan yollar, haftanın bir gününde tamamen farklı bir görünüme kavuşuyor.

Bu uygulamanın amacı yalnızca trafik yoğunluğunu azaltmak değil. Düzenleme; hafta sonu kazalarını azaltmayı, sürücüler için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmayı, gürültü kirliliğini sınırlandırmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. Bu nedenle Almanya'da uzun yıllardır yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Alman Federal Ulaştırma Bakanlığı'nın kurallarına göre yasak, pazar günleri ve resmi tatillerde gece saat 00.00'dan 22.00'ye kadar uygulanıyor. Yaz aylarında ise kurallar daha da genişletiliyor. 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında belirli otoyol güzergâhlarında bazı kamyonlar cumartesi günleri de sabah 07.00 ile akşam 20.00 arasında trafiğe çıkamıyor.

Her kamyon için geçerli değil

Düzenleme tüm araçları kapsamıyor. Gıda taşıyan kamyonlar, acil yardım ve kurtarma ekipleri, doğal afetlerde görev yapan araçlar, tarım araçları ve kamu yararına çalışan bazı taşıtlar yasaktan muaf tutuluyor. Yaz döneminde ise canlı balık, arı, taze meyve-sebze ve bozulabilir gıda taşıyan araçlar da istisna kapsamında değerlendiriliyor.

Kurala uymayan sürücüler 120 euroya kadar, taşımacılık şirketleri ise 570 euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle pazar günleri Almanya'da otoyola çıkanlar, hafta içine kıyasla çok daha az ağır yük kamyonuyla karşılaşıyor.