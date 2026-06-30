Almanya'nın kuzeyindeki Stade kentinde bulunan bir gençlik yardım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin merkezde görev yapan dört kadın ve iki erkek personel olduğunu açıkladı.

Olayla bağlantılı olarak aralarında saldırganın da bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKTI

BBC'de yer alan habere göre; saldırganın Hannover'de yaşayan 45 yaşındaki Türk kökenli Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

Şüphelinin, üç aylık kızının velayetine ilişkin görüşme yapmak üzere merkeze gittiği ifade edildi.

Yetkililer, şüphelinin daha önce tehdit olayları nedeniyle polis kayıtlarında bulunduğunu ancak "yüksek riskli şiddet faili" olarak değerlendirilmediğini ve silah taşıma ruhsatının olmadığını bildirdi.