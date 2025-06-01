Almanya’da yaşayan Türkler, ekonomik refah ve yaşam kalitesiyle Türkiye’deki şartları kıyasladı. Türkiye’de asgari ücretle geçinenlerin günlük kazancı yaklaşık 740 TL iken, Almanya’daki işçi ortalama 100 Euro (yaklaşık 4.400 TL) kazanıyor. Böylece Almanya’da bir market sepeti, Türkiye’deki asgari ücretlilerin alamayacağı ürünlerle doluyor.

‘%90’I DÖNMEZ’

Etten meyveye kadar birçok ürünü içeren market alışverişinin ardından gurbetçi yalnızca 88 Euro’luk ödedi. Almanya’da saatlik 17 Euro kazanan bir gurbetçi, “Burada 1 kilogram antrikot 14 Euro. Bir saatlik maaşım fazlasıyla yetiyor. Türkiye’de ise aynı et için asgari ücretli 1.5 gün çalışmalı” dedi. Türkiye’de 1 kilogram antrikotun fiyatı yaklaşık 1.000 TL’ye ulaştı. Gurbetçi ise “Gençlere ‘Türkiye’ye gelir misiniz?’ diye sorsanız, yüzde 90’ı hayır der. Alman vatandaşlığını seçerler” dedi.

‘Mesleksiz bir işçi 3 bin Euro kazanıyor’

Gurbetçiler, iktidarın ‘Almanya Türkiye’yi kıskanıyor’ söylemini eleştiriyor. 30 yıldır Almanya’da yaşayan bir Türk, “Mesleksiz bir işçi bile ayda 3 bin Euro kazanıyor. Bu parayla hem barına gider hem restoranına” diye konuştu. Bir gurbetçi ise “İmamlar 42-52 bin TL maaş alıyor, lojman ve fatura desteğiyle yaşıyor. Ama düşük maaşlılara ‘cennet sizin’ diyorlar” dedi.