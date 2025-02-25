Alman basınında yer alan haberlere göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki koalisyon görüşmeleri hız kazanmış durumda. Taraflar arasında doğrudan temas kurulduğu ve olası bir koalisyon kurulma ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak, görüşmelerin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

CDU/CSU: Seçim Sisteminde Değişiklik Talebi

CDU/CSU, Almanya’nın mevcut seçim sisteminde değişiklik yapılmasını ve daha adil bir temsil mekanizması oluşturulmasını talep ediyor. Partinin, seçimlerde daha dengeli bir temsili savunduğu ve sistemin reforme edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

SPD: Yapıcı Diyalog ve Siyasi Atmosferin Yumuşatılması Çağrısı

SPD ise, siyasi atmosferin yumuşatılmasını ve daha yapıcı bir diyalog kurulmasını istiyor. Bu talep, partinin koalisyon müzakerelerinde daha olumlu bir atmosfer yaratma çabalarını yansıtıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor, ancak her iki tarafın da ön koşullar koymasının, koalisyon sürecinin kolay olmayacağını işaret ettiği belirtiliyor.

Söder’den Aşırı Sağ Uyarısı

Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, koalisyon görüşmelerine dair önemli bir uyarıda bulundu. Söder, aşırı sağın güçlenmesini engellemek amacıyla CDU/CSU ve SPD’nin ortak bir sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Münih’te yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten demokrasinin son kuşu,” diyerek yön değişikliğinin şart olduğunu belirtti. Göçü sınırlandırmayı öncelikli konu olarak öne çıkaran Söder, CDU/CSU’nun seçimlerde yüzde 28,5 oyla birinci parti olduğunu ve CSU’nun Bavyera'da yüzde 37,2 aldığını hatırlatarak, sağduyu ve sağlam temeller üzerine kurulu bir koalisyonun gerekliliğine dikkat çekti.

Klingbeil: CDU/CSU’dan Siyasi Rotada Değişiklik Talebi

SPD lideri Lars Klingbeil ise, CDU/CSU’dan siyasi rotalarında değişiklik yapmalarını talep etti. Klingbeil, SPD’nin koalisyon pazarlıklarında elini güçlendirmek amacıyla CDU/CSU’nun Başbakan adayı Friedrich Merz’in daha uzlaşmacı bir tutum sergilemesi gerektiğini savundu. Ancak, CSU Genel Başkanı Markus Söder, SPD ile koalisyon kurulabileceğini öngörüyor ve Almanya’nın istikrarlı bir yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, farklı partiler arasındaki iş birliğinin kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.

Yeni Federal Meclis 25 Mart’ta Toplanacak

Almanya'da hükümet kurma süreci hızlanırken, yeni Federal Meclis’in en geç 25 Mart’ta toplanması bekleniyor. Anayasa gereği, seçimlerden sonraki 30 gün içinde Meclis'in ilk oturumunun yapılması zorunlu. Meclis toplandığında mevcut Başbakan ve bakanların görev süresi sona erecek ve geçici olarak görevlerini sürdürecekler. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut başbakan ve bakanlar geçici olarak görevde kalacaklar. Bu süreç, Cumhurbaşkanının talebiyle veya başbakanın isteğiyle uzatılabilecek.