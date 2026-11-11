Almanya'nın Hamburg kentinde kentin simge yapılarından Elbphilharmonie konser salonu yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi.

Alman basınında yer alan bilgilere göre 68 yaşındaki bir erkek, çevrede bulunan bir kadın ve bir erkeğe ateş açarak yaralanmalarına neden oldu.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silahlı şüphelinin içeride bulunabileceği ihtimali üzerine konser salonunu kısmen boşalttı.

Polis yetkilileri, şüphelinin "tehlikeli maddelere erişimi olduğundan şüphelendiklerini" bildirerek arama çalışmalarını kimyasal maddelere karşı koruyucu elbiselerle yürüttü.

Yapılan kontrollerde şüphelinin üzerinde veya bulunduğu otel odasında herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Binanın otel kısmında cansız bedeni bulunan şüphelinin intihar ederek yaşamına son verdiği değerlendiriliyor.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, arama öncesinde çevrede asitle zarar verilmiş iki otomobil bulunurken, bu durumun da aynı şüpheliyle ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın eylemlerinin Hamburg ile sınırlı kalmadığı ihtimali üzerinde duruluyor. Sabah saatlerinde kente yüzlerce kilometre mesafedeki Baden-Württemberg eyaletinde bir erkek ve bir kadına ait iki cansız beden tespit edildi.

İlk incelemeler doğrultusunda olayın "ailevi bir mesele" olabileceği ve Baden-Württemberg'deki ölümler ile Hamburg'daki saldırı arasında bağlantı bulunduğu değerlendirilse de konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.