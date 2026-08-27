Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Gosen-Neu Zittau’da bulunan Docemus okul kampüsünde meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.

‘SALDIRIYI ENGELLEMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ’

Hayatını kaybedenlerden biri 18 yaşındaki kadın öğrenci, diğeri ise 30 yaşında bir erkek. Welt’in yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre 30 yaşındaki kişinin, saldırıyı engellemeye çalıştığı sırada öldürüldüğü belirtildi.

Şüphelinin, 18 yaşındaki öğrencinin eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü. 19 yaşındaki şüphelinin aynı okulda öğrenci olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

‘TOPLU SALDIRI DEĞİL’

Brandenburg polisi, olayın ardından kampüste geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, öğleden sonra erken saatlerde çok sayıda ihbar aldıklarını bildirirken, olayın toplu silahlı saldırı olmadığını özellikle vurguladı.

Polis ekipleri kampüste incelemelerini sürdürürken, olay sırasında öğrencilerin önemli bir bölümünün okulda mahsur kaldığı bildirildi. Bazı öğrencilerin spor salonunda tutulduğu ve güvenli şekilde ailelerine teslim edilmelerinin beklendiği açıklandı.

DERSLER YARIN YAPILMAYACAK

Okul yönetimi, yaşanan olayın ardından yarın ders yapılmayacağını açıkladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ve soruşturma ise devam ediyor.