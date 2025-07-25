Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle, parasını korumak isteyen Türkler ve özellikle ev kadınları "çeyrek altın" başta olmak üzere, fiziki altın biriktiriyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de Türk kuyumcuların sayısı patlama yaptı ve her gün binlerce çeyrek altın satılıyor. Çeyrek altın, yarım altın, Ata Lira ya da tam altın gibi varlıkları tek üreten yetkili kurum ise Türkiye’deki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü iken, Almanya’da iki adet "sahte darphane" olduğu ortaya çıktı.

Adresleri tam bilinmeyen ve Köln ile Mannheim’da bulunduğu belirtilen iki yerde çeyrek altın basıldığı belirtiliyor. Bu altınlar, "2024 baskısı veya 2025 yeni üretim" denilerek Türk kuyumculara satılmaya çalışılıyor. Almanya’da üretilen çeyrek altınlar için, Türkiye’deki üretilen resmi çeyrek altınların fiyatı talep ediliyor.

TÜRK KUYUMCULAR: ALAN ANLAMAZ

Yasa dışı darphanelerce üretilen altınların, tam olarak kaç ons olduğu, içine ne tür madenler katıldığı bilinmiyor. Kendilerine her gün, yeni üretim altın getirenler olduğunu belirten Türk kuyumcular, "Bunlar altın ama içinde ne var. Ne kadarı altın, ne kadar başka maden var bilemiyoruz. Eritip analiz etmeden de bilinemez. Bu nedenle biz almıyoruz" dediler.

Sahte çeyrek altının nasıl anladıklarını ise şu şekilde açıkladılar:

ATA’NIN GÖZÜNDEN ANLIYORUZ

"Yetkisiz veya yasa dışı darphanede neredeyse yüzde 95 ile 99 oranında aynısını yapıyorlar. Ama biz anlıyoruz. Atatürk’ün gözlerini tam yapamıyorlar. Ata’nın gözlerinden anlıyoruz. Ayrıca, bazı bölümlerde kabartılar daha yüksek oluyor. Arka tarafında ise kenarlarında bazı çizikler bulunuyor. Bunları almayın ve güvenilmeyen kuyumcular dışındaki yerlerden alışveriş yapmayın."