"Cinsel gücü artıran bal" denilerek Almanya’ya sokulan "ballar" yasaklandı. Alman gümrükleri, hem sınırlarda, hem de marketlerde denetimleri artırdı. İçindeki maddelerin sağlığa zararlı olduğu ve "Potenz-Honig" diye satılan ürünleri getirenlerin ve satanların hakkında cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

TÜRK KADININ MUCİZE BAL TİCARETİ

Geçtiğimiz günlerde Köln/Bonn Havaalanı’na inen bir Türk emekli kadının bavulundan 35 kilo "cinsel gücü artırdığı iddia edilen" bal çıktı. Geçen yıl da aynı havaalanında 80 kiloya yakın "sahte Türk viagrası" denilen, sözde cinsel gücü artırıcı bal bulunmuştu.

Balların, Almanya’da reçete ile satılan Sildenafil veya Tadanafil içerdiği, bunun balın üzerinde yazılmadığı, bu balların kullanımının örneğin HIV enfeksiyonları veya kalp ilaçlarıyla kullanılması halinde ölümcül olabileceği belirtildi. Ayrıca damar hastalıklarında da risk oluşturduğu açıklandı. Birçok kentte ve gümrükte de benzer soruşturmalar yürütülüyor.

MARKETE BİLE KOYMUŞLAR

"Kuvvet balı", "performans macunu" "jaguar gücü", "mucize bal", "gizli güç balı" gibi adlarla satılan malların, Alman İlaç Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklandığı belirtilirken, yasadışı sokulduğu marketlerden de toplanması devam ediyor.

Bieberach’ta bir markette de bulunan ballara el konulurken, market sahibine soruşturma açıldı.

Alman Gümrükler Genel Müdürlüğü, "Cinsel gücü artırdığı iddia edilen bitkisel macunlar ile gıdalar, ağırlıklı olarak Türkiye’den geliyor. Orta Doğu ve Malezya’dan da getirilen var. 2022’de başlayan bu sahte cinsel artırıcı bal krizi büyüyor ve geçen yıl sadece Münih ve Hamburg’da 13 tondan fazla cinsel gücü artırıcı gıda ele geçirildi" açıklaması yaptı. Ülke çapında kaçakçılığın çok daha büyük olduğu belirtiliyor.