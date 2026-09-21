Almanya’da gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde başkent Berlin’de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Sol Parti’nin adayı Elif Eralp, yüzde 25,1 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 19,8 ile ikinci olurken, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 15,6 oy aldı.

Seçim sonucuyla birlikte Berlin’de yönetim açısından yeni bir dönem gündeme gelirken, Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp’in başarısı öne çıktı.

“ADALET NEFRETİ YENDİ”

Eralp, seçim sonuçlarının ardından yaptığı zafer konuşmasında Berlin’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Berlin’de değişim mesajı veren Eralp, kentte sevgi ve adaletin nefrete karşı galip geldiğini belirterek bu mesajın dünyaya yayılacağını ifade etti.

Eralp, Berlin’in en önemli sosyal sorunlarından birinin kira krizi olduğunu da vurguladı.

Konuşmasının sonunda Türkçe olarak “Tarih yazdık arkadaşlar” diyen Eralp, destekçilerine teşekkür etti.

SEÇİM KUTLAMASINDA TARKAN SÜRPRİZİ

Eralp’in seçim zaferinin ardından düzenlenen kutlamalarda Türkçe müzik de dikkat çekti. Kutlamalarda Tarkan’ın şarkıları çalınırken, partililer seçim sonucunu müzik eşliğinde kutladı.

MECKLENBURG-VORPOMMERN’DE İLK SIRADA AfD

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimlerde ise AfD yüzde 37 oyla birinci sırada yer aldı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 ile ikinci oldu.

Sol Parti yüzde 7,5 oy alırken, CDU ve Yeşiller Partisi yüzde 5,5’er oy aldı.

MERZ’DEN SEÇİM SONUÇLARINA “FELAKET” YORUMU

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, CDU’nun Mecklenburg-Vorpommern’de aldığı sonucu “felaket” olarak değerlendirdi.

Merz, seçim sonuçlarına rağmen görevini sürdüreceğini ve hükümetin reform çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.