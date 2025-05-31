Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Thüringen eyaletindeki Alkersleben’den havalanan uçak, Mönchengladbach’a doğru seyir halindeydi. 71 yaşındaki kadın pilot, Kleinenbroich semaları üzerinde acil durum çağrısı yaptıktan kısa süre sonra terasın üzerine düştü. Pilotun uçakta yalnız olduğu ve uçuş planında da tek kişi olarak yer aldığı belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden ikinci kişi ise evin 84 yaşındaki kadın sakini oldu. Evde yaşayan üç kişiden biri kazadan sağ kurtulurken, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza sonrası evde büyük hasar meydana gelirken, çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Teknik yardım ekipleri (THW) ise hasarın tespiti ve olay yerindeki incelemeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Polis ve uçak kazası soruşturma ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve teknik verileri inceleyerek kazanın sebeplerini belirlemeye çalışıyor.