Almanya 1. Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih, WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Maç, 2-2 beraberlikle sona erdi. Müsabakanın en çok konuşulan anı, Bayern'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in yaşadığı büyük hata oldu.

5. SANİYEDE REKOR GOL

Karşılaşmanın henüz 6. saniyesinde Augsburg, Robin Fellhauer ile öne geçti. Bu gol, Bundesliga tarihine geçti.

Robin Fellhauer, bu golle Bundesliga'da daha önce 9 saniyeyle paylaşılan rekorun tek sahibi oldu.

Karim Bellarabi, 23 Ağustos 2014'te Bayer Leverkusen formasıyla Borussia Dortmund karşısında 9. saniyede gol atmıştı. Kevin Volland ise 2015 yılında Hoffenheim formasıyla Bayern Münih ağlarını aynı sürede havalandırmıştı.