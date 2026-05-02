Almanya’nın Kuzey Denizi kıyısındaki Bremerhaven limanı bugünlerde tarihi bir dönüşüme sahne oluyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil limanı olan bu merkez Mercedes-Benz veya Volkswagen ihracatını artırmak için değil; cephe hatlarına 60 tonluk Leopard tankları gibi ağır askeri teçhizatları sevk edebilecek kapasiteye ulaşmak için 1,35 milyar Euro'luk dev bir yatırımla güçlendiriliyor.

Alman hükümetin 2026 bütçesinde yer alan bu hamle Avrupa'nın en büyük ekonomisinin olası bir savaşa hazırlık sürecinin en somut adımlarından biri olarak görülüyor.

Almanya merkezi konumu ve sanayi gücüyle kıtanın savunmasında bir lojistik üs görevi üstlenmeyi hedefliyor.

ÖZEL FİRMALAR DEVREYE GİRDİ

Almanya ordusu bu devasa görevi tek başına üstlenemeyeceğini kabul ederek yüzünü özel sektöre döndü.

Bremerhaven'da kargo operasyonlarını yöneten BLG Logistics gibi şirketler eksik kalan kapasiteyi kapatmak için devreye girdi.

BLG İcra Kurulu Başkanı Matthias Magnor liman yatırım kararının kendileri için bir dönüm noktası olduğunu belirterek "Şu anda oldukça olumlu görüşmeler içerisindeyiz ve bu yılın sonuna kadar ilk önemli yatırımları gerçekleştirebilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Süreçteki niyet ciddi olsa da aşılması gereken engeller oldukça karmaşık görünüyor. Almanya genelinde yaklaşık 5 bin köprünün acil onarıma ihtiyaç duyması ve demir yolu ağındaki aksaklıklar askeri hareketliliği zorlaştırdı.

Dahası 2. Dünya Savaşı sonrası şekillenen katı bürokrasi sivil firmaların savunma süreçlerine dahil olmasını zorlaştırıyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius yeni askeri stratejiyi tanıtırken yaptığı açıklamada bu köklü değişimi "Gerçek bir paradigma değişimini temsil eden süreçleri harekete geçirdik. Barış ve özgürlüğün, refah ve hoşgörünün artık doğal karşılanamayacağı ve savunulması gerektiği gerçeğiyle hepimiz yüzleşmeliyiz" sözleriyle vurguladı.

ALMAN BÜROKRASİSİ İŞİ YOKUŞA SÜRDÜ

Lojistik firmaları ordunun karmaşık ihale süreçleri ve bilgi paylaşımı konusundaki çekingenliği nedeniyle operasyonlara dahil olmakta zorlanıyor.

Askeri tedarik kurumu olan BAAINBw şirketlerle doğrudan temas kurmak yerine sadece kapalı platformlar üzerinden iletişim kurmayı tercih etti.

Hükümetin 2024 yılında hazırladığı Operasyon Planı bu sivil-askeri iş birliğinin yol haritasını çizse de belgenin gizli tutulması özel sektörün hazırlık yapmasını engelliyor.

Alman lojistik birliği DSLV yetkilisi Niels Beuck ordunun lojistik sektörüyle iş birliğini güçlendirmek istediğini ancak şirketlerin etkili katılım sağlamak için daha iyi bilgi erişimine ve doğrudan temas noktalarına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Soğuk Savaş sonrası dönemde ordusunu küçülten ve 2011 yılında zorunlu askerliği askıya alan Almanya için bu askeri uyanış büyük bir geri dönüş anlamına geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan bu süreçte lojistik devleri artık stratejilerini tamamen değiştiriyor.

Örneğin 22 bin çalışanı ve devasa depo kapasitesiyle Fiege firması askeri hizmetler için Celerox adında ayrı bir şirket kurarak bu alanda uzmanlaşıyor.

Şirket yöneticisi Michael Quaden operasyonel nedenlerle zırhlı araç lastiklerini, jelibonlarla aynı yerde saklamak istemediklerini belirterek bu yeni dönemin gerektirdiğinin altını çizdi.