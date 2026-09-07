Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Saksonya-Anhalt’ta oy verme işlemi yerel saatle 18.00’de tamamlandı. Alman Birinci Televizyonu ARD tarafından paylaşılan ilk sandık çıkış anketlerine göre AfD, oy oranını bir önceki seçime kıyasla 23,7 puan birden artırdı.

Seçmenden yüzde 44,5 oranında destek alarak zirveye yerleşen parti, eyaletteki yükselişini sürdürdü. 2016 yılından bu yana eyalet meclisinde temsil edilen AfD, 2021 seçimlerinde yüzde 20,8 oranında oy almıştı. Kesin sonuçların ise bu gece veya yarın netleşmesi bekleniyor.

Diğer Partilerde Oy Kaybı Yaşandı

AfD’nin tarihi başarısına karşılık geleneksel partiler kan kaybetti:

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU): 2021’e göre 18,6 puanlık sert bir düşüş yaşayarak yüzde 18,5 ile ikinci sıraya geriledi.

Sol Parti (Die Linke): 1,5 puan kayıpla yüzde 9,5 alarak dördüncü parti konumuna düştü.

Yeşiller: Sandıktan yüzde 9 oy oranıyla dördüncü güç olarak çıktı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD): 0,4 puanlık bir kayıpla yüzde 8 oy alarak beşinci sırada kaldı.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW): Yüzde 5 oy oranıyla meclise girmeyi başardı.

Hür Demokrat Parti (FDP): 4,4 puan kaybedip yüzde 2’de kalarak seçim barajının altında kaldı.

Koalisyon Denklemi Nasıl Şekillenecek?

AfD'nin kazandığı bu zafer eyalette hükümet ortağı olmasının önünü açsa da, meclisteki diğer siyasi partiler aşırı sağcı oluşumla ortaklık kurmaya sıcak bakmıyor. Siyasi aktörlerin AfD ile koalisyon yapmayı planlamaması, seçim sonrası hükümet kurma süreçlerinin son derece çetin geçeceğini gösteriyor.