İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı‘ndan bu sabah (Salı) saat 09.03’te havalanan Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı, Almanya’nın başkenti Berlin’deki BER havaalanına inişte büyük panik yaşattı.
Alana inen uçağın altından bir anda dumanlar yükseldi ve pilot hemen kontrol kulesini uyararak yangın alarmı verdi. Tüm güvenlik önlemleri alındı ve itfaiye araçları uçağın çevresini sardı.
EN ÜST DÜZEYDE ÖNLEM ALINDI
En üst düzeyde alarm koduyla müdahale hazırlığı yapılırken, uçağın altındaki dumanın, tekerlerden birinin freninin aşırı ısınmasından kaynaklandığı belirlendi.
Uçak detaylı bir kontrolden geçirilirken yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.