Almanya merkezli Demka GmbH, ürün etiketinde beyan edilmeyen kereviz içeriği saptandığı gerekçesiyle "Yörem" markasına ait iki meze ürünü için geri çağırma işlemi başlattı. GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER Geri çağırma kapsamında olan 200 gramlık ürünlerin detayları şöyle: - Ürün: Yörem Antep Ezmesi

Son Tüketim Tarihi: 23.09.2026 ve 16.10.2026

Parti No: LOT 251223, LOT 260116

EAN: 4260467596355 - Ürün: Yörem Acuka

Son Tüketim Tarihi: 06.09.2026

Parti No: LOT 251206

EAN: 4260467596331 SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR İçerikteki kereviz, bu gıdaya alerjisi olan bireylerde cilt reaksiyonları, sindirim sorunları veya solunum güçlüğü gibi ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Kereviz alerjisi bulunmayan tüketiciler için ürünlerin herhangi bir risk teşkil etmediği belirtilmiştir. Söz konusu ürünleri satın alan müşteriler, ürünleri satış noktalarına iade ederek ücret iadesi alabilir.

