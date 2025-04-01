S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Mart 2025 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede şubatta 46,5 puan olan imalat sanayi PMI, martta 48,3 puana çıkarak Ağustos 2022'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

İMALAT ENDEKSİ İKİ YIL SONRA İLK KEZ ARTTI

Söz konusu yükselişe rağmen ülkede imalat sanayisi ocakta faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin biraz altında kaldı.

S&P Global ve HCOB'den yapılan ortak açıklamada, "İmalat PMI endeksi martta Almanya genelinde imalat üretiminin yeni siparişlerdeki büyümenin desteğiyle yaklaşık iki yıl sonra ilk kez arttığını gösterdi. Temel veriler yükselişin ara malı üreticilerinden kaynaklandığını ve diğer sektörlerin toplamında üretimin genel olarak istikrarlı olduğunu ortaya koydu. Gelecek yıla ilişkin üretim beklentilerinin de giderek olumluya dönmesi ve son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşması cesaret verici." ifadelerine yer verildi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da "büyümenin" yaklaşık iki yıldır Alman imalatı için "yabancı bir kavram" olduğunu vurgulayarak, "ABD'li ithalatçıların yaklaşan gümrük vergilerinden kaçınmak için potansiyel olarak ithalatı artırmalarıyla birlikte burada (martta da imalat PMI yükselmesi) özel faktörler rol oynadı." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'IN YENİ GÜMRÜK TARİFESİ 2 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bu arada, ABD Başkanı Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi 26 Mart'ta imzaladı. Yeni gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Alman hükümeti de ABD'nin yeni gümrük vergilerinin ardından küresel ticarette bir "tarife savaşı" yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Analistler, Trump'ın gümrük vergilerinin "Almanya'nın en önemli ihracatı olan otomobili vurduğunu" belirterek, bunun zaten büyümekte zorlanan Alman ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturacağını ifade etti.

Küresel ticaret savaşının genişlemesi halinde ise Alman ekonomisi için başka risklerin de ortaya çıkarabileceğine işaret eden analistler, Trump'ın öngörülmezliğinin Alman şirketleri için belirsizliği daha da artırabileceği ve güveni yok edebileceği uyarısında bulunuyor.

ALMAN EKONOMİSİNDE BÜYÜME ZORLUĞU YAŞANIYOR

Öte yandan, Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.