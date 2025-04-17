Geçtiğimiz yıl haziran ayında yürürlüğe giren Alman Vatandaşlık Yasası ile çifte vatandaşlık artık mümkün hale geldi. Ancak yasadaki bu değişikliğe rağmen, Almanya'da yaşayan gurbetçilerin Türk vatandaşlığına geri dönme konusunda isteksiz davrandığı görülüyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, başvuru oranı sadece yüzde 3’te kaldı. Bu düşük oran, AK Parti tarafından hazırlanan bir raporda da yer aldı. Raporda, Almanya’da yükselişe geçen aşırı sağın seçim sonuçlarıyla birlikte Çifte Vatandaşlık Yasası'nı tehdit ettiği vurgulandı.

Başvuru sayısının sınırlı kalmasındaki en önemli faktörlerden biri ise askerlik meselesi. Özellikle askerlik çağındaki gençlerin başvuru oranı oldukça düşük. 2020 yılında çıkarılan bir düzenleme ile yurtdışında doğup süresiz oturum hakkı bulunanlara, üç yıl çalışma şartı aranmaksızın dövizle askerlik imkânı tanınmıştı. Ancak 2025 yılı itibarıyla dövizle askerlik bedelinin 6 bin Euro'ya (yaklaşık 260 bin TL) ulaşması, bu imkânı da büyük ölçüde sınırlıyor.

Ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu tutarın Almanya’daki Türkler için ciddi bir yük oluşturduğu ve vatandaşlıktan feragat etmeye değecek kadar caydırıcı bir unsur haline geldiği ifade ediliyor.