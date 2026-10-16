İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de bir kişinin estetik ameliyatla yüzünü değiştirmeye çalıştığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sahte kimlik kullandığı belirlenen şahsın, Almanya tarafından kırmızı bültenle aranan 28 yaşındaki Michel H.A. olduğu tespit edildi.

4 MİLYON AVROLUK DOLANDIRICI AMATÖR RAPÇİ ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada, sanal medyada amatör rapçilik yapan Michel H.A.’nın Almanya’da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle yüzlerce vatandaşı ağından düşürerek yaklaşık 4 milyon avro haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten öncesinde Almanya’dan Dubai’ye kaçan, oradan da 3 ay önce İstanbul’a giriş yapan şüphelinin, yakalanmamak için ameliyat masasına yatarak yeni yüzü ve sahte kimliğiyle dolandırıcılık faaliyetlerine Türkiye'de devam etmeyi hedeflediği saptandı.

CEP TELEFONUNDAKİ SİLAH FOTOĞRAFLARI CEPHANELİĞİ DEŞİFRE ETTİ

Gözaltına alınan Michel H.A.’nın cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde çok sayıda silah fotoğrafına rastlandı. Bunun üzerine şüphelinin İstanbul’da irtibatlı olduğu suç ortaklarının adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 1 susturucu, çok sayıda cep telefonu ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kırmızı bültenli şüpheli Michel H.A. ile birlikte kendisine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A. isimli 7 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.