İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Almanya'da kendilerini polis, savcı ve hâkim olarak tanıtan dolandırıcıların, Alman vatandaşlarını kandırarak elde ettikleri 2 milyon 850 bin avronun bir kısmının Türkiye'deki şüphelilere gönderildiği belirlendi.

ÜÇ İLDE ORTAK OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin teknik takibiyle İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve A.E.A. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem başlatıldı.

HELLS ANGELS İDDİASI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise bazı şüphelilerin, kamuoyunda sık sık yasa dışı faaliyetlerle anılan “Hells Angels” isimli grupla bağlantılı olduğunun tespit edilmesi oldu. Bu iltisakın boyutuna dair incelemeler ise sürüyor.