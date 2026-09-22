Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Spangdahlem ABD Hava Üssü'nden havalanan bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

PİLOT YARALI OLARAK KURTULDU

Spangdahlem Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, F-16'nın yerel saatle 14.30 sıralarında kaza yaptığı belirtildi. Pilotun uçaktan ayrılmayı başardığı ve yaralı olarak hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, üs yönetimi olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, "Kazanın nedeni araştırılıyor. Yeni bilgiler elde edilir edilmez kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

GÖKYÜZÜNDE SİYAH DUMAN GÖRÜLDÜ

Speicher Belediye Başkanı Birthe Thomsen de Alman basınına yaptığı açıklamada, Beilingen ile Speicher arasında bisikletiyle ilerlediği sırada bir savaş uçağı gördüğünü anlattı.

Thomsen, jetin hızla alçaldığını ve kısa süre sonra gökyüzünde büyük bir siyah duman sütununun yükseldiğini söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin 52. Avcı Kanadı'na ev sahipliği yapan Spangdahlem Hava Üssü, Eifel bölgesinde bulunuyor ve ABD'nin Avrupa'daki önemli askeri üsleri arasında yer alıyor.