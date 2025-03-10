Almanya’da havalimanı çalışanlarının 24 saatlik greve gitmesi, ülke genelinde binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Frankfurt Havalimanı’nın işletmecisi Fraport, bugün hiçbir yolcu uçağının kalkmayacağını açıkladı.

Münih, Berlin ve Düsseldorf’un da dahil olduğu 13 havalimanı greve katıldı. Hamburg’da çalışanların grevi bir gün öne çekmesi nedeniyle Pazar günü yaklaşık 300 uçuş iptal edildi.

Fraport sözcüsü, bugün Frankfurt’ta planlanan 1,116 uçuşun 1,050’sinin iptal edildiğini ve sayının artabileceğini söyledi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

Grevi organize eden Verdi sendikası, ücretlerin en az yüzde 8 artırılmasını veya aylık 350 euroluk bir zam yapılmasını talep ediyor. Ayrıca ikramiye ve izin saatlerinde iyileştirme istiyor. İşverenler ise bu taleplerin mali olarak karşılanamayacağını belirterek teklifleri reddetti.

Hükümet ve sendika arasında süren görüşmelerin bu ay içinde devam etmesi bekleniyor. Grevin etkileri havalimanlarında yoğun şekilde hissedilirken, 500 binden fazla yolcunun seyahat planı sekteye uğradı. Yetkililer, iptallerin yarın da devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.